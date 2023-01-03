Путин поручил предоставить льготы на воевавших в народных милициях ДНР и ЛНР с 2014 года

Путин поручил распространить льготы на воевавших в ДНР и ЛНР с 2014 года

Президент также поручил министру обороны лично подготовить доклад об экипировке военнослужащих. Помимо этого подписан указ о выплатам погибших в зонах, примыкающих к зоне СВО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил разработать поправки в единую систему льгот и гарантий для военнослужащих. Глава государства предлагает распространить ее на бойцов Народной милиции ДНР и ЛНР, которые принимали участие в боевых действиях в период с 2014 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Проработать этот вопрос глава государства пообещал на встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации 25 ноября. Тогда он указал, что существующие льготы распространяются на жителей новых регионов. «Можно распространить и задним числом — начиная с 2014 года. Поработаем над этим», — сказал тогда Путин, пообещав, что подготовит конкретное поручение.

Также президент подписал указ о дополнительных мерах поддержки для военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания полиции, проходивших службу в войсках национальной гвардии, которые проходили службу в районах, примыкающих к районам проведения специальной военной операции или оказывали содействие органам ФСБ в охране государственной границы. В соответствии с документом в случае их гибели или смерти в течение года со дня увольнения со службы в случае полученных в ходе выполнения задач ранения (увечья или заболевания):

членам семей полагается единовременная выплата в размере ₽5 млн;

при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам.

При ранении, увечии и контузии единовременная выплата составляет ₽3 млн.

Помимо этого, указом поручено засчитывать один день выполнения задач за два, а месяц непрерывного нахождения на излечении в медицинских организациях за два месяца. Это необходимо для расчета выслуги лет на льготных условиях.

Отдельно Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу до 1 февраля подготовить доклад об обеспечении войск в зоне СВО вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере.