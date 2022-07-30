Зюганов заявил, что отказался от предложения Ельцина занять «любой пост»

Глава КПРФ назвал первого президента России «нетрезвым и вероломным» правителем, который «предал» страну и историю. По словам Зюганова, в ответ на предложение Ельцина он сказал, что скорее застрелится

Геннадий Зюганов (Фото: terrascientiaforum / VK)

Президент Борис Ельцин предлагал Геннадию Зюганову «занять любой пост», но тот отказался, сообщил сам глава КПРФ на форуме «Территория смыслов» (трансляция велась в группе мероприятия во «ВКонтакте»).

«Перед вами один из тех, кто жил рядом с Ельциным, — он надо мной, этажом выше. Я у него в Свердловске проводил целую серию мероприятий, связанных с развитием Уральского региона, помогал сохранить атомную промышленность и ведущие базовые отрасли. Когда он переехал в Москву, ему дали этот пост, я курировал Москву. Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: «Я скорее застрелюсь, чем я приму это. Вы предали страну, предали историю, вы предали все завоевания моих отцов и дедов», — начал Зюганов свой ответ на вопрос об актуальности Ельцин-центра.

Сам этот центр он назвал «национальным позором», который «специально соорудили американцы» и на который «тратят примерно 12 миллиардов каждый год». Зюганов раскритиковал и экспозицию музея. По мнению политика, «надо спокойно прихлопнуть этот центр» и создать на его базе другой — «исторический, научно-технический, молодежный, любой», который воспитывал бы «настоящих патриотов».

Ельцин-центр — культурное и образовательное пространство, созданное в 2015 году. Учредители — администрация президента России. Его основная задача — «сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х», а также содействие «построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России».

Президент Владимир Путин на церемонии открытия центра назвал его экспозицию «честным рассказом о том, как строилась современная Россия». Своего предшественника он описал как человека с «волевым, прямым, мужественным характером», который «глубоко понимал драматизм кардинальных преобразований». «И во многом благодаря этим его качествам наша страна не свернула с избранного демократического пути развития», — заявил глава государства.

Зюганов же прежде не раз критиковал как Ельцина, так и Ельцин-центр. В начале июля он призвал закрыть центр и «не допустить расползание его ядовитых щупалец в виде филиала в Москве, а самого Ельцина признать предателем Родины».

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В прошлом году лидер КПРФ рассказывал, как жил по соседству с Ельциным и подрался с ним из-за разногласий в 1993 году, во время конституционного кризиса в стране.

В 1996 году Ельцин был переизбран на пост президента России, а Зюганов, который был его основным соперником, занял второе место.