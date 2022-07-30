Зюганов заявил, что отказался от предложения Ельцина занять «любой пост»
Президент Борис Ельцин предлагал Геннадию Зюганову «занять любой пост», но тот отказался, сообщил сам глава КПРФ на форуме «Территория смыслов» (трансляция велась в группе мероприятия во «ВКонтакте»).
«Перед вами один из тех, кто жил рядом с Ельциным, — он надо мной, этажом выше. Я у него в Свердловске проводил целую серию мероприятий, связанных с развитием Уральского региона, помогал сохранить атомную промышленность и ведущие базовые отрасли. Когда он переехал в Москву, ему дали этот пост, я курировал Москву. Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: «Я скорее застрелюсь, чем я приму это. Вы предали страну, предали историю, вы предали все завоевания моих отцов и дедов», — начал Зюганов свой ответ на вопрос об актуальности Ельцин-центра.
Сам этот центр он назвал «национальным позором», который «специально соорудили американцы» и на который «тратят примерно 12 миллиардов каждый год». Зюганов раскритиковал и экспозицию музея. По мнению политика, «надо спокойно прихлопнуть этот центр» и создать на его базе другой — «исторический, научно-технический, молодежный, любой», который воспитывал бы «настоящих патриотов».
Ельцин-центр — культурное и образовательное пространство, созданное в 2015 году. Учредители — администрация президента России. Его основная задача — «сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х», а также содействие «построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России».
Президент Владимир Путин на церемонии открытия центра назвал его экспозицию «честным рассказом о том, как строилась современная Россия». Своего предшественника он описал как человека с «волевым, прямым, мужественным характером», который «глубоко понимал драматизм кардинальных преобразований». «И во многом благодаря этим его качествам наша страна не свернула с избранного демократического пути развития», — заявил глава государства.
Зюганов же прежде не раз критиковал как Ельцина, так и Ельцин-центр. В начале июля он призвал закрыть центр и «не допустить расползание его ядовитых щупалец в виде филиала в Москве, а самого Ельцина признать предателем Родины».
В прошлом году лидер КПРФ рассказывал, как жил по соседству с Ельциным и подрался с ним из-за разногласий в 1993 году, во время конституционного кризиса в стране.
В 1996 году Ельцин был переизбран на пост президента России, а Зюганов, который был его основным соперником, занял второе место.