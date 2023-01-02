Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Принц Гарри заявил о желании вернуть отца и брата Политика, 19:24
Экс-первой ракетке мира Навратиловой диагностировали две формы рака Спорт, 19:15
МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и дожде в Москве Общество, 18:56
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
В правительстве Германии заявили о сохранении контактов с Россией Политика, 18:28
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Вязовое Политика, 18:03
Глава ФИФА призвал переименовать стадионы в каждой стране в честь Пеле Спорт, 17:52
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА РБК и Edutoria, 17:43
На Украине против Набиуллиной завели дело из-за рубля Политика, 17:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:26
Минобороны России сообщило об ударе по «иностранному легиону» на Украине Политика, 17:22
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 17:16
В Москве побит температурный рекорд 2007 года Город, 17:02
Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском Политика, 16:52
Общество ,  
0 

МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и дожде в Москве

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о снеге, дожде и гололедице в Москве
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в ночь на 3 января ожидаются снег, мокрый снег и дождь, предупредило Главное управление МЧС России по столице.

Согласно прогнозу синоптиков, осадки сохранятся до конца суток 3 января. Помимо дождя ожидается налипание мокрого снега, гололедица, а также усиление ветра порывами до 15 м/с.

В связи с опасными погодными явлениями МЧС рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных обгонов и перестроений.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 3 января температура составит от минус трех до минус одного градуса. Днем ожидается плюс два градуса тепла.

4 января будет резкое понижение температуры, сообщили специалисты центра погоды «Фобос». В ночь на Рождество температура в столичном регионе понизится до минус 20–25 градусов.

Читайте на РБК Pro
Почему инвесторы разочаровались в золоте и что ждать в 2023 году
Как меняются решения человека, если отобрать у него смартфон
Провал — впереди. Каким был 2022 год для коммерческой недвижимости Москвы
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, что морозы придут из-за вторжения холодных воздушных масс и высокого атмосферного давления.

Теги
МЧС Москва предупреждение Погода
Материалы по теме
В Москве побит температурный рекорд 2007 года
Общество
Вильфанд предупредил о 15-градусных морозах в Москве в канун Рождества
Общество
Вильфанд пообещал москвичам много снега на Новый год
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter