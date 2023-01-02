МЧС опубликовало экстренное предупреждение о снеге, дожде и гололедице в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение о снеге и дожде в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в ночь на 3 января ожидаются снег, мокрый снег и дождь, предупредило Главное управление МЧС России по столице.

Согласно прогнозу синоптиков, осадки сохранятся до конца суток 3 января. Помимо дождя ожидается налипание мокрого снега, гололедица, а также усиление ветра порывами до 15 м/с.

В связи с опасными погодными явлениями МЧС рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных обгонов и перестроений.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 3 января температура составит от минус трех до минус одного градуса. Днем ожидается плюс два градуса тепла.

4 января будет резкое понижение температуры, сообщили специалисты центра погоды «Фобос». В ночь на Рождество температура в столичном регионе понизится до минус 20–25 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, что морозы придут из-за вторжения холодных воздушных масс и высокого атмосферного давления.