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Посол Анголы заявил об интересе Запада к ресурсам из Африки

Посол Анголы в России: Запад на фоне конфликта на Украине «бежит» за ресурсами в Африку

Западные страны после начала конфликта на Украине стремятся развивать экономическое сотрудничество с Африкой, заявил «РИА Новости» посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.

«Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке», — сказал дипломат.

По его мнению, тот факт, что представителей Анголы и других африканских стран активно приглашают на форумы (США — Африка, Китай — Африка и др.), свидетельствует, «что ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке».

По данным программы ООН по окружающей среде, в Африке сосредоточено около 30% мировых запасов полезных ископаемых, в том числе 8% природного газа, 12% нефти и 40% золота. В частности, в Анголе есть крупные месторождения нефти, железных и урановых руд, алмазов, меди, золота и других полезных ископаемых.

В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине и введения первых пакетов западных санкций против Москвы, докторант Кейптаунского университета и специалист по нефтегазовому праву Кеннеди Чеге назвал Африку «самой надежной альтернативой для Европы». Foreign Policy писало, что стремление европейских стран отказаться от российских энергоресурсов принесет выгоду таким странам, как Ангола, Алжир, Нигерия, Ливия, хотя инфраструктура для поставок, вероятно, недостаточно развита на континенте. Главная проблема — нехватка финансирования, считает управляющий директор южноафриканской энергетической компании DLO Energy Resources Group Линда Мабхена-Олагунджу.

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