Посол допустил подключение Анголы к платежной системе «Мир»

Ангола может подключиться к российской платежной системе «Мир» и разрешить использовать карты, сообщил посол страны в России Аугушту да Силва Кунья в интервью «РИА Новости».

«Технически использование системы «Мир» в Анголе возможно… Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности. Это будет сильно зависеть от уровня наших финансово-экономических отношений и уровня инвестиций в страну», — сказал он.

Кунья отметил, что правительство Анголы согласится присоединиться с системе «Мир», если доля российских инвесторов в экономике страны достигнет значительных масштабов.

Кроме того, дипломат сообщил, что ангольские власти допускают использование национальных валют при взаимных расчетах. При этом если Ангола легко сможет принять рубли, то России будет сложно использовать кванзу, предположил посол.

Карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

В конце июля заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари рассказал о соглашении по внедрению системы «Мир». Мьянма, Нигерия, Бахрейн, Таиланд и Куба заявили, что рассматривают присоединение к системе.