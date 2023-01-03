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Байден опроверг обсуждение совместных ядерных учений с Южной Кореей

Президент США Джо Байден опроверг обсуждение совместных ядерный учений с Южной Кореей

Вашингтон не обсуждает с Сеулом возможность проведения совместных ядерных учений. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, его слова приводит пресс-служба американской администрации.

Главу государства спросили, ведутся ли сейчас подобные переговоры.

«Нет», — ответил Байден.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в интервью газете Chosun Ilbo, что Сеул и Вашингтон обсуждают возможность проведения совместных учений с привлечением американского ядерного оружия.

«Хотя ядерное оружие принадлежит США, обмен разведданными, планирование и учения должны осуществляться совместно», — сказал он, добавив, что США положительно воспринимают эту инициативу.

Маневры такого рода должны подготовить республику к ядерной угрозе со стороны КНДР, добавил президент Южной Кореи.

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КНДР в течение 2022 года регулярно производила ракетные пуски. Один из последних Северная Корея произвела 31 декабря. Японский телеканал NHK писал, что пуск стал 37-м по счету за весь 2022 год, Yonhap насчитал более 38 пусков (около 70 ракет).

Северокорейские власти критикуют совместные учения Сеула и Вашингтона и называют их «огромной ошибкой» Ракетные пуски служат ответом на эти маневры, подчеркивали в Пхеньяне. Руководитель страны Ким Чен Ын обвинялСоединенные Штаты в попытке создать «азиатскую версию НАТО» с участием Южной Кореи и Японии.

Теги
Персоны
Джо Байден совместные учения Южная Корея США ядерное оружие

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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