Байден опроверг обсуждение совместных ядерных учений с Южной Кореей

Вашингтон не обсуждает с Сеулом возможность проведения совместных ядерных учений. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, его слова приводит пресс-служба американской администрации.

Главу государства спросили, ведутся ли сейчас подобные переговоры.

«Нет», — ответил Байден.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в интервью газете Chosun Ilbo, что Сеул и Вашингтон обсуждают возможность проведения совместных учений с привлечением американского ядерного оружия.

«Хотя ядерное оружие принадлежит США, обмен разведданными, планирование и учения должны осуществляться совместно», — сказал он, добавив, что США положительно воспринимают эту инициативу.

Маневры такого рода должны подготовить республику к ядерной угрозе со стороны КНДР, добавил президент Южной Кореи.

КНДР в течение 2022 года регулярно производила ракетные пуски. Один из последних Северная Корея произвела 31 декабря. Японский телеканал NHK писал, что пуск стал 37-м по счету за весь 2022 год, Yonhap насчитал более 38 пусков (около 70 ракет).

Северокорейские власти критикуют совместные учения Сеула и Вашингтона и называют их «огромной ошибкой» Ракетные пуски служат ответом на эти маневры, подчеркивали в Пхеньяне. Руководитель страны Ким Чен Ын обвинялСоединенные Штаты в попытке создать «азиатскую версию НАТО» с участием Южной Кореи и Японии.