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Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревога звучала около 40 минут, к 00:07 мск 3 января ее отменили.

Также воздушную тревогу объявляли на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Это вторая волна воздушных тревог в украинских регионах за день. Накануне сирены звучали во всех четырех областях, а также в Киеве, Киевской области, Сумской, Полтавской, Черкасской областях. Тревогу объявляли и в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с 10 октября. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины.

Президент России Владимир Путин называл удары по украинским объектам энергетики ответом на теракты, в том числе взрыв на Крымском мосту. В ФСБ полагают, что его организовали украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский причастность Киева к этому отрицал.

Согласно подсчетам украинской Государственной пограничной службы, воздушную тревогу на Украине за весь 2022 год объявляли примерно 14 870 раз.

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Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Теги
Украина Воздушная тревога Харьковская область Днепропетровская область Николаевская область
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