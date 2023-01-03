Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
В Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.
Тревога звучала около 40 минут, к 00:07 мск 3 января ее отменили.
Также воздушную тревогу объявляли на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.
звучали во всех четырех областях, а также в Киеве, Киевской области, Сумской, Полтавской, Черкасской областях. Тревогу объявляли и в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.
Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с 10 октября. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины.
Президент России Владимир Путин называл удары по украинским объектам энергетики ответом на теракты, в том числе взрыв на Крымском мосту. В ФСБ полагают, что его организовали украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский причастность Киева к этому отрицал.
Согласно подсчетам украинской Государственной пограничной службы, воздушную тревогу на Украине за весь 2022 год объявляли примерно 14 870 раз.