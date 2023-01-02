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Саммит Украина — Евросоюз пройдет 3 февраля в Киеве

Пресс-служба Зеленского объявила о проведении саммита Украина — ЕС в Киеве 3 февраля
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Саммит Украина — Евросоюз пройдет 3 февраля в Киеве, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. Сообщение опубликовано на сайте главы государства по итогам телефонных переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС, который состоится 3 февраля текущего года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу», — сказано в заявлении.

Президент Украины в ходе телефонных переговоров рассказал фон дер Ляйен о ситуации в зоне боевых действий и о последствиях обстрелов. Политик в ответ сообщила Зеленскому о «неизменной солидарности с Украиной» и обещала поддержку Киеву от ЕС. Еще одной темой беседы стало «дальнейшее укрепление мощности» украинской армии за счет поставок оружия.

Саммиты Украина — ЕС проводятся с осени 1997 года. В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом (подписано в 2014 году, вступило в силу в 2017 году), подобные встречи на высшем уровне должны проходить ежегодно. «Саммит обеспечивает общее руководство по реализации настоящего соглашения» и позволяет сторонам «обсудить любые двусторонние или международные вопросы, представляющие взаимный интерес», сказано в документе.

Предстоящее мероприятие должно стать 24-м по счету, отмечает «Европейская правда». В прошлый раз саммит проходил в октябре 2021 года в Киеве.

Очередной саммит Украина — ЕС должен был состояться в декабре 2022 года в Брюсселе, однако затем его перенесли на начало 2023 года. 22 декабря пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что встреча пройдет 3 февраля в столице Бельгии, а не в Киеве.

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Украина с июня 2022 года является кандидатом в члены ЕС.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Украина Евросоюз саммит

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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