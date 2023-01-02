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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Вязовое

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле приграничного села Вязовое
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Под обстрел попало приграничное село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, повреждены фасад и забор, а также линия электропередачи. По словам Гладкова, погибших и пострадавших нет.

Это второй обстрел Белгородской области за сутки. Днем в приграничном селе Муром повреждения получили один автомобиль и два частных дома, осколками снаряда в них выбиты окна и повреждена крыша. Никто не пострадал.

Часть снарядов при обстреле Мурома попала по кладбищу, сообщал Гладков. Повреждены не менее 15 могил: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины после начала российской спецоперации. В последний раз Вязовое попало под обстрел 30 декабря. Тогда снарядом были повреждены фасад, окна, кровля и забор частного дома, а также линии электропередачи и газоснабжения. Никто не пострадал. Многодетную семью, которая жила в получившем повреждения доме, переселили в безопасное место.

В Белгородской области с весны действует желтый уровень террористической опасности, который регулярно продлевают. В середине октября президент России Владимир Путин ввел в регионе средний уровень реагирования, предусматривающий усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, досмотр и ограничение движения транспорта.

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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Вязовое
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Вязовое

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
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