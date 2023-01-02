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Заболеваемость COVID и число госпитализаций вернулись к минимумам

В России за сутки выявили 3884 случая заражения СOVID-19 — это минимум с 12 июля
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В России за сутки выявили 3884 новых случая заражения коронавирусом, зафиксировано 43 смерти, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев заболевания стало минимальным с 12 июля (тогда зафиксировали 3002 новых случая), а летальных исходов — с 1 августа (36 погибших) 2022 года. 1 января зарегистрировали 5038 случаев заражения и 50 смертей.

Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 25,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,9%.

Госпитализировали за прошедшие сутки 379 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с 1 января (тогда в больницы попали 470 человек). Это также минимальный показатель по меньшей мере с 1 декабря 2022 года.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю (26 декабря — 1 января) на 100 тыс. населения составил 4,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 21,2%.

Выздоровели 4489 пациентов (против 5283 сутками ранее).

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Глава Роспотребнадзора в середине декабря 2022 года называла эпидемиологическую ситуацию в России напряженной. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в конце месяца говорил, что более 120 тыс. пациентов болеют коронавирусом в острой фазе, за неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом. При этом он отметил некоторое снижение темпов заражения.

Теги
коронавирус COVID-19 заболеваемость
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