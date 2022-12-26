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Обновленные ракетоносцы Ту-95 МСМ и Ту-22М3М поступят в ВКС в 2023 году

Командующий дальней авиацией Кобылаш: ВКС получат новые Ту-22М3М и Ту-95МСМ в 2023 году
Ракетоносец Ту-95МСМ
Ракетоносец Ту-95МСМ (Фото: Минобороны РФ / РИА Новости)

Обновленные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М поступят на вооружение воздушно-космических сил (ВКС) России в 2023 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиа­комплекса Ту-160 в варианте Ту-160М», — сказал Кобылаш.

Генерал-лейтенант добавил, что разрабатывается перспективный авиационный комплекс дальней авиации, способный «решать широкий спектр задач как ядерного, так и неядерного сдерживания».

Ту-95МСМ — стратегический ракетоносец, модификация скоростного турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. Как сообщал Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, первый полет он совершил на форуме «Армия-2020». Работы по созданию ракетоносца ведутся совместно с конструкторским бюро «Туполев».

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М — модернизированный ТУ-22М, первый полет самолета прошел в 2018 году.

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Теги
ракетоносцы ВКС России бомбардировщик
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