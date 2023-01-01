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Погода в Петербурге 1 января установила два температурных рекорда

Главный синоптик Петербурга сообщил о двух побитых 1 января температурных рекордах
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В Санкт-Петербурге 1 января были установлены два температурных рекорда: эти сутки стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, сообщил в своем телеграм-канале начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

«1 января 2023 года устанавливает сразу два рекорда. Теперь это самая теплая новогодняя ночь в Санкт-Петербурге <...> И еще будут самые теплые сутки за весь ряд наблюдений», — написал он.

Ночью воздух в городе прогрелся до плюс 3,4 градуса (прошлый рекорд был в 1937 году, тогда было плюс 2,9 градуса), а утром была зафиксирована температура плюс 4,8 градуса (прошлый рекорд — плюс 4,5 — был в 2017-м), рассказал синоптик.

В Москве в первый день года, как сообщили в центре погоды «Фобос», может быть побит температурный рекорд 50-летней давности. В 1973 году воздух прогрелся до плюс 4,2 градуса, но 1 января этого года, согласно прогнозу Гидрометцентра, температура к 21:00 может достигнуть плюс пяти градусов, к полуночи — плюс 5,2 градуса.

Теги
Санкт-Петербург Погода температурный рекорд
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