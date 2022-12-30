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Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть в новогодние праздники

SuperJob: на каникулах россияне будут смотреть «Елки», «Аватар 2» и «Иронию судьбы»
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Четверть россиян (25%) планируют в новогодние праздники провести время за просмотром советских фильмов, следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).

В топ-10 популярных фильмов вошли:

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!»;
  • «Иван Васильевич меняет профессию»;
  • «Чародеи»;
  • «Служебный роман»;
  • «Девчата»;
  • «Женитьба Бальзаминова»;
  • «Гардемарины, вперед!»;
  • «Москва слезам не верит»;
  • «Джентльмены удачи»;
  • «Приключения Шурика».

Современные зарубежные фильмы и сериалы выбрали для просмотра 15% респондентов. Здесь лидерами стали недавно вышедший сериал «Уэнсдей» и сиквел «Аватара», а также cерии фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец», комедия «Отпуск по обмену», британский фильм «Реальная любовь», сериалы «Во все тяжкие» и «Игра престолов» и другие.

Смотреть современные российские фильмы и сериалы собираются 8% опрошенных. В десятку самых популярных вошли серии фильмов «Елки» и «Последний богатырь», спортивная драма «Легенда № 17», мультфильм «Три богатыря» и сериалы «Метод», «Вампиры средней полосы», «Художник», «Жуки», «Переговорщик» и «Кухня».

«Классику зарубежного кинематографа» планируют посмотреть 6% россиян. В топе для новогодних каникул — серии фильмов «Один дома», «Трудный ребенок», «Бетховен», «Звездные войны», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рембо», фильмы «Гринч — похититель Рождества» и «Бойцовский клуб» и сериал «Друзья».

Еще 17% россиян планируют смотреть другие романтические и семейные комедии, военные и документальные фильмы, образовательные курсы, аниме и детективные сериалы. 3% опрошенных решили ничего не выбирать и смотреть то, что показывают по телевизору. Четверть (25%) вообще не собираются смотреть фильмы и сериалы в новогодние каникулы.

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Опрос проходил 9–27 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 человек из 381 населенного пункта России.

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