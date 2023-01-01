Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
В Болгарии газ для конечных потребителей подорожал на 23% Экономика, 18:49
Вильфанд предупредил о 15-градусных морозах в Москве в канун Рождества Город, 18:47
Казахские нефтяники вышли на митинг в городе, где были протесты год назад Политика, 18:25
В клубе Пеле ответили на вопрос о выведении номера игрока из обращения Спорт, 18:02
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 17:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:40
От Сиднея до Рио: как в мире встретили Новый год. Фоторепортаж Общество, 17:32 
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов «Спортмастера» Общество, 17:24
Самого титулованного футболиста в мире обвинили в домогательствах Спорт, 17:12
Погода в Петербурге 1 января установила два температурных рекорда Общество, 16:59
Сеул предупредил о «конце режима» Ким Чен Ына в случае ядерного удара Политика, 16:45
В Петербурге восемь человек пострадали из-за фейерверков Общество, 16:35
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 16:24
Мэр заявил о подаче электричества большинству жителей Киева после ударов Политика, 16:11
Политика ,  
0 

Казахские нефтяники вышли на митинг в городе, где были протесты год назад

Казахские нефтяники вышли на митинг в Жанаозене, где в прошлом январе начались протесты

Казахские нефтяники вышли на митинг в городе, где были протесты год назад
Video

Более ста человек вышли на акцию с требованием обеспечить нефтяников работой в Жанаозене (Мангистауская область) на западе Казахстана, сообщают Orda.kz и местный портал Lada.kz.

Нефтяники в ходе акции записали видеообращение к президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву. По данным СМИ, на записи выступили работники компании «МунайСпецСнаб Компани», которая оказывает услуги спецтехники. Они заявили, что нефтяная компания «ОзенМунайСервис» затягивает процесс проведения тендера, в котором участвовала «МунайСпецСнаб Компани».

В «ОзенМунайСервис» назвали обвинения в свой адрес необоснованными, а требования работников — противоречащими правилам проведения закупок. Компания объяснила, что 29 декабря прошел тендер на оказание услуг спецтехники, участниками которого были «МунайСпецСнаб Компани» и компания «Бек-А», в итоге выиграла последняя. На следующий день работникам «МунайСпецСнаб Компани» сообщили, что высвободившихся сотрудников примут на работу в «Бек-А».

Однако тендер может быть проведен повторно в связи с обнаружением незначительных ошибок в документации. Если «Бек-А» не исправит ошибки, то это произойдет после 5 января. До объявления результатов повторного тендера требуемые работы продолжит проводить «МунайСпецСнаб Компани».

После записи видеообращения сотрудники компании вернулись к работе, уточнили в «ОзенМунайСервисе».

Это не первое видеообращение, которое записывают работники «МунайСпецСнаб Компани». Портал nur.kz пишет, что в феврале 2021-го сотрудники таким образом просили повысить им зарплату.

Читайте на РБК Pro
«О боже, им нужен именно я»: как топ-менеджеру пройти собеседование
Что делать, чтобы налоговая проверка не принесла доначисления и штраф
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Сервисов по релокации все больше, а переехать все сложнее. В чем причина

В первые дни января прошлого года в Жанаозене, а также в соседнем Актау начались протесты из-за повышения цен на автомобильный газ. В итоге беспорядки распространились на другие города Казахстана, к требованиям экономического характера добавились политические. Это привело к отставке экс-президента Нурсултана Назарбаева с последнего значимого поста — главы Совета безопасности, а в дальнейшем лишения титула елбасы (лидера нации). В Казахстане также сменился состав правительства.

Беспорядки продолжались несколько дней, наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате. Для урегулирования ситуации в стране даже развернули миротворческий контингент ОДКБ. По официальным данным, в результате протестов погибли более 200 человек.

Теги
Казахстан Жанаозен протесты
Материалы по теме
Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане
Политика
Токаев назвал цель захвата аэропорта Алма-Аты во время беспорядков
Политика
Число задержанных в Алма-Ате участников беспорядков превысило 2,7 тыс.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter