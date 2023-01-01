Казахские нефтяники вышли на митинг в Жанаозене, где в прошлом январе начались протесты

Казахские нефтяники вышли на митинг в городе, где были протесты год назад

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Более ста человек вышли на акцию с требованием обеспечить нефтяников работой в Жанаозене (Мангистауская область) на западе Казахстана, сообщают Orda.kz и местный портал Lada.kz.

Нефтяники в ходе акции записали видеообращение к президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву. По данным СМИ, на записи выступили работники компании «МунайСпецСнаб Компани», которая оказывает услуги спецтехники. Они заявили, что нефтяная компания «ОзенМунайСервис» затягивает процесс проведения тендера, в котором участвовала «МунайСпецСнаб Компани».

В «ОзенМунайСервис» назвали обвинения в свой адрес необоснованными, а требования работников — противоречащими правилам проведения закупок. Компания объяснила, что 29 декабря прошел тендер на оказание услуг спецтехники, участниками которого были «МунайСпецСнаб Компани» и компания «Бек-А», в итоге выиграла последняя. На следующий день работникам «МунайСпецСнаб Компани» сообщили, что высвободившихся сотрудников примут на работу в «Бек-А».

Однако тендер может быть проведен повторно в связи с обнаружением незначительных ошибок в документации. Если «Бек-А» не исправит ошибки, то это произойдет после 5 января. До объявления результатов повторного тендера требуемые работы продолжит проводить «МунайСпецСнаб Компани».

После записи видеообращения сотрудники компании вернулись к работе, уточнили в «ОзенМунайСервисе».

Это не первое видеообращение, которое записывают работники «МунайСпецСнаб Компани». Портал nur.kz пишет, что в феврале 2021-го сотрудники таким образом просили повысить им зарплату.

В первые дни января прошлого года в Жанаозене, а также в соседнем Актау начались протесты из-за повышения цен на автомобильный газ. В итоге беспорядки распространились на другие города Казахстана, к требованиям экономического характера добавились политические. Это привело к отставке экс-президента Нурсултана Назарбаева с последнего значимого поста — главы Совета безопасности, а в дальнейшем лишения титула елбасы (лидера нации). В Казахстане также сменился состав правительства.

Беспорядки продолжались несколько дней, наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате. Для урегулирования ситуации в стране даже развернули миротворческий контингент ОДКБ. По официальным данным, в результате протестов погибли более 200 человек.