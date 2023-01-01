В Новосибирске из-за фейерверка загорелись балконы многоэтажки

В Новосибирске полиция начала проверку из-за попадания фейерверка в балконы многоэтажки

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В Новосибирске из-за запуска фейерверка загорелись балконы многоквартирного дома, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«Сообщение в полицию поступало. Экипаж на место выезжал. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка. Никто не пострадал», — рассказали в полиции.

Как пишет портал ngs.ru, инцидент произошел на востоке города, на улице Татьяны Снежиной, в доме 19/1. По данным «Яндекс.Карт», там расположен жилой десятиэтажный дом 2013 года постройки. Портал пишет, что балконы загорелись на шестом и десятом этажах.

Очевидица рассказала ngs.ru, что возгорание произошло из-за того, что изначально установленный «криво» салют стал «заваливаться вбок и стрелять уже в балконы». В одной из квартир, где началось возгорание, были люди, в другой — нет, для тушения ее вскрывали, отметила женщина.

По информации регионального управления МЧС, из подъезда самостоятельно эвакуировались 48 человек, в том числе шесть детей, уточняет портал.

Похожий инцидент произошел в прошедшую новогоднюю ночь в Астраханской области. В городе Камызяк из-за неосторожного обращения с пиротехникой тоже загорелся балкон, никто не пострадал, передает местный портал Kaspyinfo со ссылкой на МЧС.