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Синоптик спрогнозировала самое теплое 1 января за 50 лет

Синоптик Позднякова: 1 января может стать самым теплым с 1973 года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Первый день 2023 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, заявила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы прогнозируем, что температура воздуха в Москве будет плюс 2–4 градуса. А это говорит о том, что велика вероятность того, что у нас будет перекрыт абсолютный максимум температуры, который составляет сейчас плюс 3,9 градуса и принадлежит 1973 году», — рассказала она.

Как пояснила Позднякова, Московский регион в ближайшие пять дней будет в теплом секторе мощного циклона, поэтому будут поступать все новые порции теплого воздуха. Пик теплой погоды придется именно на 1 января, днем ожидаются осадки в виде дождя, добавила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в новогоднюю ночь и в первые дни праздников, начиная от центра Европейской части России, будет оттепель. При этом в следующие дни возможно похолодание: столбики термометров днем могут опуститься до минус 8 градусов. Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в последние дни 2022 года в Москве выпадет много снега, который не растает в новогоднюю ночь.

Теги
новости Погода Новый год 1 января тепло
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