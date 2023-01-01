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Как отметили Новый год в России. Фоторепортаж
Люди встречают новый год на территории одного из старейших парков Казани «Черное озеро».
Новогодние гуляния на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Люди на катке на Красной площади в новогоднюю ночь в Москве.
Белая швейцарская овчарка Моро и его хозяйка смотрят в окно на новогодние салюты в Екатеринбурге.
Россия. Новосибирск. Горожане во время празднования Нового года на площади Ленина.
Женщина с собакой во время встречи Нового года в центре города Петропавловска-Камчатского.
Россия. Чеченская Республика. Грозный. Дед Мороз, Снегурочка и горожане во время празднования Нового года на площади у мечети «Сердце Чечни»
Главная новогодняя елка на площади 1905 года во время празднования Нового года в Екатеринбурге.
Женщина встречает Новый год на центральной площади Владивостока.
Россия. Сочи. Вид на новогодний салют над городом
Россия. Владивосток. Дед Мороз во время новогодних гуляний на Центральной площади
Россия. Москва. Горожане на Никольской улице в канун Нового года. Доступ на Красную площадь, площадь Революции и Манежную площадь был ограничен до 7 часов 1 января 2023 года.