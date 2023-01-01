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Как отметили Новый год в России. Фоторепортаж

Фото:Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Люди встречают новый год на территории одного из старейших парков Казани «Черное озеро».

Фото:Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Новогодние гуляния на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Фото:Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Люди на катке на Красной площади в новогоднюю ночь в Москве.

Фото:Владимир Подоксенов / РИА Новости
Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости

Белая швейцарская овчарка Моро и его хозяйка смотрят в окно на новогодние салюты в Екатеринбурге.

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Россия. Новосибирск. Горожане во время празднования Нового года на площади Ленина.
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Женщина с собакой во время встречи Нового года в центре города Петропавловска-Камчатского.

Фото:Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Россия. Чеченская Республика. Грозный. Дед Мороз, Снегурочка и горожане во время празднования Нового года на площади у мечети «Сердце Чечни»
Фото:Владимир Подоксенов / РИА Новости
Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости

Главная новогодняя елка на площади 1905 года во время празднования Нового года в Екатеринбурге.

Фото:Татьяна Меель / РИА Новости
Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Женщина встречает Новый год на центральной площади Владивостока.

Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Россия. Сочи. Вид на новогодний салют над городом
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Россия. Владивосток. Дед Мороз во время новогодних гуляний на Центральной площади
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Россия. Москва. Горожане на Никольской улице в канун Нового года. Доступ на Красную площадь, площадь Революции и Манежную площадь был ограничен до 7 часов 1 января 2023 года.
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