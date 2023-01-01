При обстреле Донецка повреждения получили здания музея и библиотеки

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При ударе по центральному району Донецка — Ворошиловскому — пострадали три человека, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: трехмесячный мальчик 2022 г.р., девушка 2003 г.р., женщина 1975 г.р.», — написал он. Однако позднее глава города уточнил, что пострадал не трехмесячный мальчик, а юноша 2002 года рождения.

По данным мэра, удары наносили из реактивных систем залпового огня (РСЗО): по Ворошиловскому, а также северному району города, Киевскому, было выпущено 25 ракет. Под обстрел попали и западные районы — Куйбышевский, Кировский и Петровский, там были атаки с помощью РСЗО и снарядов калибра 155 мм.

При обстреле Ворошиловского района повреждения получили несколько многоквартирных домов, Республиканский художественный музей, библиотека им. Н.К. Крупской и автомобили, уточнил Кулемзин. ТАСС со ссылкой на администрацию района сообщал о попаданиях в стадион «Донбасс Арена» и крытый рынок.

При обстреле в ночь с 31 декабря на 1 января города Первомайск в ЛНР погибли как минимум шесть человек — это пациенты и работники местной больницы, сообщила агентству «РИА Новости» заместитель главного врача медучреждения Татьяна Ковалева.

В телеграм-канале представительства республики при СЦКК (совместном центре контроля и координации) заявили, что город обстреляли дважды «с применением американской РСЗО M142 HIMARS (три ракеты)».