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При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека

При пожаре в Хабаровском крае погибли три человека

В селе Федоровка в Хабаровском крае вечером 31 декабря произошел пожар, в результате которого погибли три человека, сообщил межрайонный следственный отдел СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО). По факту произошедшего начата проверка.

По данным следствия, пожар произошел в деревянном доме на улице Набережной, в котором находились трое человек. «В результате, погибли проживавшие в доме и распивавшие алкогольные напитки мужчина и женщина, а также и их гость», – отмечается в сообщении.

Следователь осмотрел место происшествия и назначил экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и по результатам проверки будет принято процессуальное решение, указали в ведомстве.

В ночь на 31 декабря пожар произошел в жилом доме в селе Краснополье в Оренбургской области. Сообщения о возгорании поступило около 2:35 по местному времени (00:35 мск). Жильцы двух квартир смогли самостоятельно выбраться, в еще одной прибывшие на место спасатели обнаружили тела трех мужчин.

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Пожар погибшие Хабаровский край
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