При пожаре в Оренбургской области погибли трое мужчин

При пожаре в трехквартирном жилом доме в Оренбургской области погибли три человека, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели получили информацию о возгорании в селе Краснополье Переволоцкого района в 2:35 31 декабря (0:35 мск).

«Жильцы квартир № 2 и № 3 самостоятельно покинули помещение. В квартире № 1 обнаружены трех погибших мужчин, анкетные данные устанавливаются», — сказано в сообщении МЧС.

Пожар тушили 27 человек и 11 единиц техники, его причины пока не установлены. Как сообщает портал 56orb.ru, на ликвидацию огня ушло около двух часов.

Двумя днями ранее при пожаре в частном доме в поселке Маркова под Иркутском погибли трое несовершеннолетних. В МЧС сообщили, что из дома самостоятельно эвакуировалась женщина с ребенком. Она рассказала, что в здании остались еще трое детей, которых и нашли погибшими.