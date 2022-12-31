Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 09:30
Топ-5 потрясений инвесторов на российском рынке в 2022 году Инвестиции, 09:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:26
При пожаре в Оренбургской области погибли трое мужчин Общество, 09:15
Глава «Аэрофлота» рассказал о минуте на раздумья перед назначением Бизнес, 09:05
«Честность по отношению к себе — это серьезное преимущество» Мнение, 09:00
Рубль укрепился впервые за три года. Что важно знать Финансы, 09:00
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Картошка с «трюфелем» из осетра и говяжьи щечки бургиньон: что заказать Стиль, 09:00
Генассамблея ООН утвердила увеличенный бюджет организации на будущий год Политика, 08:51
Байден пошутил в ответ на вопрос о выборах президента США Политика, 08:49
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:46
В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий Политика, 08:28
Матвиенко приехала в Бразилию на инаугурацию нового президента Политика, 08:12
«РИА Новости» сообщило об обнаружении схрона украинской ДРГ под Луганском Политика, 08:06
Общество ,  
0 

При пожаре в Оренбургской области погибли трое мужчин

При пожаре в трехквартирном жилом доме в Оренбургской области погибли три человека, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели получили информацию о возгорании в селе Краснополье Переволоцкого района в 2:35 31 декабря (0:35 мск).

«Жильцы квартир № 2 и № 3 самостоятельно покинули помещение. В квартире № 1 обнаружены трех погибших мужчин, анкетные данные устанавливаются», — сказано в сообщении МЧС.

Пожар тушили 27 человек и 11 единиц техники, его причины пока не установлены. Как сообщает портал 56orb.ru, на ликвидацию огня ушло около двух часов.

Двумя днями ранее при пожаре в частном доме в поселке Маркова под Иркутском погибли трое несовершеннолетних. В МЧС сообщили, что из дома самостоятельно эвакуировалась женщина с ребенком. Она рассказала, что в здании остались еще трое детей, которых и нашли погибшими.

Теги
Оренбургская область Пожар погибшие МЧС
Материалы по теме
В результате пожара в казино в Камбодже погибли 19 человек
Общество
Три ребенка погибли во время пожара в частном доме под Иркутском
Общество
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter