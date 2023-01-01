Росэнергоатом: при пожаре на Ростовской АЭС погиб человек, еще один пострадал

При пожаре на Ростовской АЭС погиб человек

Произошло возгорание трансформатора энергоблока №3, находящего на плановом ремонте. Пожар потушили за 12 минут. Погиб сотрудник станций, еще один человек пострадал

Ростовская АЭС (Фото: Сергей Пивоваров / РИА «Новости»)

Вечером 31 декабря на Ростовской АЭС произошло возгорание трансформатора третьего энергоблока, находящегося на плановом ремонте, погиб работник станции, еще один человек пострадал, сообщила пресс-служба Росэнергоатома, управляющего станцией.

В компании указали, что возгорание произошло в 18:30, на место прибыли пять пожарных расчетов и через 12 минут пожар ликвидировали. «На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Расследование прошествия взял под личный контроль директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. Семьям погибшего и пострадавшего в компании пообещали оказать помощь и поддержку.

Сейчас на Ростовской АЭС работают три энергоблока — № 1, № 2 и № 4. Третий энергоблок находится на плановом ремонте с 1 декабря. В сообщении указывается, что «нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования» нет, а радиационный фон на станции и в районе, где она находится, не менялся и находится на уровне, «соответствующем нормальной эксплуатации».

Ростовская АЭС находится рядом с Волгодонском и является одним из крупнейших энергетических предприятий юга России. Станция, указано на сайте Росэнергоатома, обеспечивает половину производства электроэнергии в Ростовской области. Из АЭС энергия поступает также в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края.