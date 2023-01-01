При пожаре на Ростовской АЭС погиб человек
Вечером 31 декабря на Ростовской АЭС произошло возгорание трансформатора третьего энергоблока, находящегося на плановом ремонте, погиб работник станции, еще один человек пострадал, сообщила пресс-служба Росэнергоатома, управляющего станцией.
В компании указали, что возгорание произошло в 18:30, на место прибыли пять пожарных расчетов и через 12 минут пожар ликвидировали. «На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Расследование прошествия взял под личный контроль директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. Семьям погибшего и пострадавшего в компании пообещали оказать помощь и поддержку.
Сейчас на Ростовской АЭС работают три энергоблока — № 1, № 2 и № 4. Третий энергоблок находится на плановом ремонте с 1 декабря. В сообщении указывается, что «нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования» нет, а радиационный фон на станции и в районе, где она находится, не менялся и находится на уровне, «соответствующем нормальной эксплуатации».
Ростовская АЭС находится рядом с Волгодонском и является одним из крупнейших энергетических предприятий юга России. Станция, указано на сайте Росэнергоатома, обеспечивает половину производства электроэнергии в Ростовской области. Из АЭС энергия поступает также в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края.