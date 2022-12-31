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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI

Патриарх Кирилл и папа римский Бенедикт XVI
Патриарх Кирилл и папа римский Бенедикт XVI (Фото: Osservatore Romano / Reuters)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил папе римскому Франциску послание с соболезнованием в связи со смертью его предшественника Бенедикта XVI. Обращение опубликовано на сайте РПЦ.

По словам Кирилла, за то время, пока понтификом был Бенедикт, отношения Римской католической и Русской православной церквей «получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого».

«Имея возможность неоднократно лично встречаться с почившим папой в годы его пребывания на римском престоле, я имел возможность засвидетельствовать его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского православия», — говорится в послании.

Кирилл добавил, что Бенедикт XVI внес значительный вклад в том числе в «дело защиты традиционных нравственных ценностей».

Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет. С понедельника, 2 января, тело Бенедикта будет находиться в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться с ним, а 5 января пройдут похороны бывшего понтифика.

Йозеф Ратцингер родился в Берлине. В 2005-м он занял папский престол, взяв имя Бенедикт XVI, а в 2013 году ушел на покой, заявив, что ему не хватает здоровья для этой работы. Он стал первым понтификом, добровольно оставившим престол и принявшим титул почетного папы.

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Соболезнования по поводу смерти папы римского на покое выразили как представители религий, так и многие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин.

Теги
Бенедикт XVI Папа Римский патриарх Кирилл РПЦ
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