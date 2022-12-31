Ватикан назвал дату похорон Бенедикта XVI

Папа римский Бенедикт XVI (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Похороны папы римского на покое Бенедикта XVI, умершего 31 декабря, состоятся 5 января, сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, передает Reuters.

Церемония начнется в 11:30 мск. Также Бруни рассказал, что с понедельника, 2 января, тело Бенедикта будет находиться в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться с ним.

Йозеф Ратцингер родился в Германии, в Баварии, 16 апреля 1927 года. Папский престол он занял в 2005-м, взяв имя Бенедикта XVI. В 2013 году ушел на покой, заявив, что ему не хватает здоровья для этой работы. Он стал первым папой, добровольно оставившим престол и принявшим титул почетного папы.

С момента отставки Бенедикт XVI жил в Ватикане. В последние годы сообщалось, что здоровье бывшего понтифика слабеет и он посвящает свою жизнь молитве и медитации.

28 декабря состояние 95-летнего Бенедикта XVI ухудшилось «в связи с преклонным возрастом». Действующий папа Франциск призвал верующих молиться о «тяжелобольном папе на покое».