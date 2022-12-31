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Адвоката блогера Била арестовали из-за драки

Адвоката блогера Била и избитого Кокориным и Мамаевым чиновника Минпромторга арестовали
Геннадий Удунян
Геннадий Удунян (Фото: advokat_udunian / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Пресненский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал адвоката Геннадия Удуняна до 25 января 2023 года, сообщила пресс-служба московских судов в телеграм-канале.

Адвокат, который защищал интересы блогера Эдварда Била и избитого футболистами экс-чиновника Минпромторга Дениса Пака, обвиняется по ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия), ч. 2 ст. 213 (хулиганство с применением оружия) УК России.

В октябре суд избрал Удуняну меру пресечения в виде запрета определенных действий. Тогда его обвиняли только по статье о хулиганстве. Речь идет об инциденте, произошедшем в октябре прошлого года возле московского ресторана Le Maree. Тогда у адвоката произошел с другим посетителем конфликт, переросший в драку. Сотрудники ресторана вывели Удуняна на улицу, но там он достал из своей машины «предмет, похожий на пистолет», и направил на своих оппонентов, после чего скрылся. СК завел уголовное дело. Удунян вину в содеянном не признает.

Как пишет «Коммерсантъ», по данным главка Следственного комитета, 23 ноября Удунян, уже находясь под запретом определенных действий, в состоянии сильного опьянения выбил дверь в одном из номеров отеля Lotte Plaza в Москве и избил свою знакомую Дарью Глушакову и ее спутника.

Удунян возглавляет московскую коллегию «Народный адвокат». В числе его клиентов — экс-чиновник Минпромторга Денис Пак, которого избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2018 году, и блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы в апреле прошлого года.

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