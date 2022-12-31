Марочко заявил об обнаружении близ Луганска тайника ВСУ с оружием
Российские спецслужбы в пригороде Луганска обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для «диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», — написал Марочко в своем телеграм-канале.
По его данным, в тайнике обнаружены в том числе противотанковая управляемая граната (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, ручной противотанковый и реактивный штурмовой гранатометы, противопехотные мины, более 100 тыс. патронов разного калибра и другое.
Марочко отметил, что на территории ЛНР продолжаются мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов.
В середине декабря об обнаружении «крупного схрона оружия» в Запорожской области сообщал глава Чечни Разман Кадыров. Он предположил, что все это могли использовать для диверсии, но теперь оружие перешло в распоряжение российских военных и «будет исправно служить на благо жителей Запорожской области».