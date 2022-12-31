Марочко заявил об обнаружении близ Луганска тайника ВСУ с оружием

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Слезы Валиевой и триумф Месси. Чем запомнился 2022 год в спорте Спорт, 11:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:57
Криштиану Роналду дал первый комментарий после перехода в саудовский клуб Спорт, 10:38
«Скрытый дефолт»: почему новая мировая депрессия уже началась Pro, 10:25
Марочко заявил об обнаружении близ Луганска тайника ВСУ с оружием Политика, 10:18
Малкин стал вторым в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ Спорт, 10:08
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 10:04
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Массовый уход автобрендов и новый «Москвич». Главные события 2022 года Авто, 10:00
Российские музеи заявили о резком росте посещаемости за год Общество, 10:00
Ваши деньги в 2023 году: 10 прогнозов экономистов и одна теория заговора Pro, 09:59
Володин пожелал России укрепления и преодоления вызовов в 2023 году Общество, 09:56
AlWatan узнала о согласии Турции на вывод войск из Сирии Политика, 09:55
Клишас в ответе Олланду о минских соглашениях обвинил Европу во лжи Политика, 09:33
Топ-5 потрясений инвесторов на российском рынке в 2022 году Инвестиции, 09:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Марочко заявил об обнаружении близ Луганска тайника ВСУ с оружием

Офицер милиции ЛНР Марочко: под Луганском обнаружен тайник с оружием украинских спецслужб
Фото: marochkolive / Telegram
Фото: marochkolive / Telegram

Российские спецслужбы в пригороде Луганска обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для «диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», — написал Марочко в своем телеграм-канале.

По его данным, в тайнике обнаружены в том числе противотанковая управляемая граната (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, ручной противотанковый и реактивный штурмовой гранатометы, противопехотные мины, более 100 тыс. патронов разного калибра и другое.

Марочко отметил, что на территории ЛНР продолжаются мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов.

В середине декабря об обнаружении «крупного схрона оружия» в Запорожской области сообщал глава Чечни Разман Кадыров. Он предположил, что все это могли использовать для диверсии, но теперь оружие перешло в распоряжение российских военных и «будет исправно служить на благо жителей Запорожской области».

Читайте на РБК Pro
Мир меняется надолго и всерьез: к чему готовиться финансовым директорам
Города из бункеров: как миллиардеры во всем мире готовятся к апокалипсису
Что делать, чтобы налоговая проверка не принесла доначисления и штраф
Ваш спич на корпоративе: две готовые модели нескучного выступления
Теги
схрон тайник Луганск Андрей Марочко ЛНР
Материалы по теме
Росгвардия нашла на Херсонщине схрон вооружений украинских диверсантов
Политика
Кадыров сообщил о найденном «крупном схроне оружия» в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter