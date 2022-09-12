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Военная операция на Украине ,  

Росгвардия нашла на Херсонщине схрон вооружений украинских диверсантов

Video

Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области замаскированное хранилище вооружения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Очередной тайник в Херсонской области был обнаружен, несмотря на тщательную маскировку», — говорится в сообщении.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ведомство опубликовало видеозапись, на которой бойцы спецназа въезжают на бронированных автомобилях на территорию заброшенного сарая и при помощи металлодетекторов и других приспособлений находят в нем тайники с вооружением.

Тайник удалось обнаружить при помощи информации, поступившей от местных жителей. Как утверждают в Росгвардии, тайник организовал бывший военнослужащий ВСУ, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 по 2017 год. Схрон был прикрыт «якобы растущими деревцами». «Они как раз и привлекли внимание, потому что на фоне остальных они выглядят немножко засохшими», — сообщил на видео сотрудник Росгвардии.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, спецназовцы Росгвардии изъяли ручной штурмовой гранатомет, 280 боеприпасов снаряженные в ленты к крупнокалиберному оружию, два цинка патронов 7,62 мм, восемнадцать боеприпасов иностранного производства для снайперской винтовки, охотничьи патроны, ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, запал УЗРГМ, сотовый телефон, два бронежилета и комплект военной формы ВСУ.

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О деятельности Росгвардии в ходе операции на Украине в конце августа президенту России доложил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, росгвардейцы занимаются разведкой, корректируют и уничтожают военные цели, охраняют государственные объекты, объекты инфраструктуры и обеспечивают гуманитарную безопасность. В последнем случае речь идет, например, о сопровождении грузов и медицинском обеспечении населения, рассказал командующий.

Теги
Росгвардия Украина Херсонская область вооружение тайник
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