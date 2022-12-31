Володин пожелал России укрепления и преодоления вызовов в 2023 году
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом, его пожелания приведены на сайте нижней палаты парламента.
«Пусть 2023 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье — счастье и благополучие», — заявил парламентарий.
Накануне президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы ряду глав зарубежных стран и правительств, а также бывшим лидерам государств. Среди них — президенты бывших стран СССР, за исключением лидеров Украины, Грузии, Молдавии и прибалтийских государств. Также поздравления с Новым годом от Путина получили лидер Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.
Из европейских лидеров российский президент поздравил премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича. Поздравления получили и бывшие главы государств и правительств, в частности экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран. «Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы не имеем с ними контактов. И учитывая недружественные действия, которые они принимают на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — сказал он.