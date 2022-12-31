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Сирийское телевидение сообщило об обстреле военной базы США

Радио и телевидение Сирии: база США в провинции Дейр-эз-Зор попала под обстрел

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии в телеграм-канале.

«Обстрел незаконной американской базы на нефтяном месторождении Эль-Омар в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор несколькими ракетными снарядами с последующим облетом этого района вертолетами оккупантов», — такую информацию от корреспондента приводят в канале.

Дейр-эз-Зор — провинция на северо-востоке Сирии. Северная часть страны находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС), ядром которых являются курдские отряды, выступающие против власти президента Башара Асада. США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе с терроризмом, поддерживают СДС. Под эгидой борьбы с террористами Вашингтон разместил в Сирии военный контингент.

Базы США на территории страны неоднократно подвергались атакам. Около месяца назад, как сообщал Пентагон, под ракетный обстрел попала база в Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии. В результате никто не пострадал, повреждений также не было. СДС посетили место запуска ракеты и нашли третью незапущенную. В Пентагоне подчеркнули, что такие атаки подвергают риску силы коалиции и гражданское население, а также подрывают стабильность и безопасность Сирии и региона.

Теги
Сирия США военная база обстрел
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