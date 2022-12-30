Путин поручил изучить индексацию страховых пенсий работающим инвалидам

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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Это следует из перечня поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций. Кабмин должен подготовить доклад о проделанной работе до 15 апреля 2023 года.

2 декабря Путин пообещал проработать вопрос индексации пенсий для работающих инвалидов. С этой просьбой к нему обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин. По его словам, инвалиды первой группы получают большую пенсию, но низкую зарплату, из-за чего без индексации они «теряют около половины реальной заработной платы».

В опубликованном на сайте Кремля списке содержатся и другие поручения. Кабмин должен будет расширить возможности использования электронного сертификата для покупки инвалидами товаров, услуг и работ, предусмотрев возможность приобретения протезов с использования такого сертификата. Помимо этого, правительство России совместно с правительством ДНР должны до 15 ноября следующего года создать в республике центр комплексной реабилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. До 1 октября правительство должно будет представить предложения по стимулированию создания индивидуальными предпринимателями - инвалидами и организациями, учредители которых являются инвалидами, рабочих мест для людей с инвалидностью.

Также Путин поручил администрации президента до 1 июня обеспечить выделение из резервного фонда главы государства 250 млн. руб. на создание в 2023-2025 годах центра реабилитации для граждан с нарушениями слуха на базе негосударственного некоммерческого частного учреждения «Санаторий Маяк» «Всероссийского общества глухих».

Минпромторг и Минэкономразвития совместно с правительством Нижегородской области должны будут до 1 июня подготовить и представить предложения по стимулированию создания и производства транспорта, используемого инвалидами для туризма.