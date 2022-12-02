Путин пообещал изучить возможность индексации пенсий работающих инвалидов

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Необходимо проработать вопрос об индексации пенсий для работающих инвалидов, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с инвалидами и представителями общественных организаций. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

С такой просьбой к президенту обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин. «У нас инвалиды первой группы по нашим меркам имеют вполне приличные пенсии, но, как правило, низкую зарплату. И когда пенсии не индексируются, получается, что они [инвалиды] работают, теряют около половины реальной заработной платы», — отметил Смолин.

Он попросил вернуться к вопросу об индексации пенсий «хотя бы инвалидов с невысокими доходами».

«Посмотрим по всем этим вопросам обязательно. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите. В целом в душе абсолютно с вами согласен. Надо это на уровне правительства проработать», — ответил ему Путин.

В 2023 году российские власти планируют увеличить страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров на 4,8%, ее среднегодовой размер к концу 2023-го должен составить 21 862 руб., следует из проекта бюджета объединенного Социального фонда России, опубликованного в сентябре.

В 2022 году страховые пенсии неработающим россиянам индексировали дважды: сначала с 1 января (указ был подписан в конце января, прибавку выплатили сразу за два месяца) на 8,6%, а затем с 1 июня — на 10%. По состоянию после 1 июня размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для инвалидов первой группы составляет 14 441 руб. в месяц.