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Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: под обстрел ВСУ попало село Вязовое
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Жертв и пострадавших нет. Снарядом поврежден один частный жилой дом — фасад, окна, кровля и забор», — написал Гладков, уточнив, что многодетную семью из дома переселили в безопасное место. Повреждения получили линии электропередачи и газоснабжения.

Меньше чем за час до этого Гладков сообщил об обстреле приграничного Шебекинского городского округа, было зафиксировано попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — там выбиты окна и поврежден забор.

После начала военной операции на Украине администрация региона регулярно сообщает об обстрелах приграничных населенных пунктов и работе ПВО. В Белгородской области с весны действует желтый уровень террористической опасности, который регулярно продлевают, в последний раз его продлили до 5 января 2023 года. В середине октября президент Владимир Путин ввел в регионе средний уровень реагирования, предусматривающий усиленную охрану общественного порядка, а также военных и государственных объектов.

Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села
Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села

Теги
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
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