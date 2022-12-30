Песков заявил об активной интеграции ДНР и ЛНР в правовое поле России

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Процесс интеграции Донецкой и Луганской народных республик в правовое поле России идет полным ходом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Процесс интеграции этих республик в юридическое, правовое, социальное пространство России идет полным ходом. Для нас главное, чтобы была обеспечена их безопасность, а это главная цель спецоперации», — так Песков прокомментировал принятие конституций ДНР и ЛНР.

Народный совет ЛНР 30 декабря принял новую Конституцию в связи с присоединением республики к России. За принятие нового Основного закона единогласно проголосовали 43 присутствовавших на заседании депутата. «Мы максимально быстро и эффективно интегрируемся в правовое поле России и становимся полноправным субъектом Российской Федерации», — заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Народный совет ДНР тоже принял новую Конституцию, за нее проголосовали 76 депутатов.

Новый Основной закон вносит изменение в порядок избрания руководителей регионов, сообщал «Коммерсантъ»: их будут избирать не прямым всенародным голосованием, а через парламент. Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка подтвердил это. По словам собеседника «Коммерсанта», изначально в Кремле не исключали сохранения на присоединенных землях прямых выборов, но позже решили, что в условиях военного положения так будет правильнее.