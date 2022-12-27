Консульство сообщило о работе над пассажирским сообщением с КНР по суше

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Китай и Россия работают над планом возобновления наземного пассажирского сообщения между странами, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского генерального консульства в Харбине.

Процесс, по мнению дипломатов, должен быть поэтапным: «в начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы, [затем] постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей». Впоследствии «будет открыто пассажирское сообщение — возможно, в начале в тестовом режиме — на одном из российско-китайских погранпереходов», полагают в генконсульстве.

«Насколько нам известно, эти вопросы сейчас уже прорабатываются приграничными с нашей страной региональными китайскими властями», — подытожили дипломаты.

Китайские власти 27 декабря выпустили уведомление об ослаблении ограничительных мер, введенных в период пандемии. В соответствии с ним лицам, которые въезжают в Китай, с 8 января больше не нужно проходить карантин. Для свободного въезда в республику необходимо сдать тест на коронавирус за 48 часов до прибытия. Проходить карантин не потребуется, если он окажется отрицательным. Кроме того, ограничительные меры больше не распространяются на товары.

Карантин для въезжающих в Китай ввели в начале пандемии, мера действовала три года. Осенью 2022 года ее смягчили, уменьшив срок карантина до восьми дней. Сухопутную границу России с Китаем открыли в апреле.

Власти Китая долгое время придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В стране, несмотря на то что пандемия пошла на спад, сохранялись строгие ограничения и карантин, который мог охватывать целые города и отдельные районы. На этом фоне в стране начались протесты. Впоследствии их участники начали выдвигать политические требования.

Тогда китайские власти пошли на уступки: в стране сократили сроки домашнего карантина для контактных лиц до трех дней и отменили неизбирательное всеобщее ПЦР-тестирование. Бессимптомным больным и тем, у кого COVID-19 протекает в легкой форме, разрешили оставаться дома без обязательной госпитализации. Вместо локдаунов в целых районах и кварталах при обнаружении случаев заболевания карантин стали вводить только в отдельных зданиях и на этажах.

На фоне ослабления ограничений в Китае произошел всплеск заболеваемости. Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения 23 декабря написал, что с начала месяца коронавирусом заразились почти 250 млн жителей КНР, или 18% населения страны.