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В Мьянме амнистировали лауреата Нобелевской премии мира

Reuters: около 6 тыс. человек отпустили из тюрем Мьянмы по амнистии
Аун Сан Су Чжи
Аун Сан Су Чжи (Фото: Drn / Getty Images)

Военные Мьянмы освободили из тюрем 6 тыс. человек, включая нескольких иностранцев, по амнистии, приуроченной к Национальному дню страны, передает Reuters.

Среди освобожденных оказались экс-госсоветник Мьянмы, лидер оппозиционной партии «Национальная лига за демократию», лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи (награждена в 1991 году) и австралийский экономист Шон Тёрнелл, который был ее советником по экономической политике.

Сан Су Чжи приговорили к 20 годам заключения по более чем десяти пунктам обвинения. С 2016 по 2021 год она занимала пост госсоветника и министра иностранных дел Мьянмы. В феврале прошлого года в стране произошел госпереворот, и власть оказалась под контролем военных. Тёрнелла обвинили в нарушении закона о гостайне.

Кроме того, на свободу выпустили японского режиссера-документалиста Тору Кубота, приговоренного к десяти годам заключения за подстрекательство к протестам, и экс-посла Великобритании в Мьянме Вики Боуман, которую обвинили в нарушении закона об иммиграционных правилах.

После госпереворота в Мьянме начались акции протеста, в ходе которых было убито по меньшей мере 114 человек, сообщал Reuters и Myanmar Now. AFP писало о 90 жертвах. В августе прошлого года созданный пришедшими к власти военными Государственный административный совет объявил о формировании временного правительства.

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