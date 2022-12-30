В Туве запретили продавать алкоголь в новогодние праздники

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В Туве с 31 декабря по 8 января запрещается продавать алкогольные напитки, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», — сказано в сообщении.

Запрет установлен во всех районах республики. Контролировать его соблюдение будут сотрудники местных администраций, отделений МВД и республиканской службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности.

Ограничения уже начали действовать в Тес-Хемском районе республики — там спиртные напитки запрещено продавать с 30 декабря по 9 января 2023 года. В Пий-Хемском районе Тувы купить алкоголь можно будет только в кафе и ресторанах.

В конце декабря директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко сообщила, что число зависимых от алкоголя в сельской местности за год увеличилось на 7%, также выросла смертность.

Вместе с тем потребление алкоголя в период с 2008 по 2021 год сократилось с 15,7 л в год на душу населения до 9 л, сказала она. Смертность от его потребления за тот же период среди мужчин, по словам Шешко, снизилась на 39%, а среди женщин — на 36%.

Россияне готовы экономить на алкоголе меньше, чем на одежде и развлечениях, писал РБК в ноябре со ссылкой на данные презентации NielsenIQ о ключевых трендах рынка товаров повседневного спроса (FMCG). На одежде с июля по сентябрь экономили 71% респондентов. 66% опрошенных потратили меньше денег на развлечения. Снизить затраты на алкоголь согласились только 36% покупателей.