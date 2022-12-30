В Мексиканском заливе упал вертолет с тремя пассажирами на борту

Вертолет, на борту которого находились пилот и три пассажира, упал в Мексиканский залив. Об этом сообщает агентство Assosiated Press со ссылкой на береговую охрану.

Тела пассажиров найти не удалось. Однако спасатели нашли обломки вертолета. Отмечается, что вертолет разбился при взлете с нефтяной платформы.

В конце ноября частный вертолет Robinson-66 потерпел крушение в Тверской области.Как рассказали в экстренных службах, среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. СК проводит проверку.

Вертолет разбился в поле примерно в 300 м от дороги при взлете. На борту находились два брата. Один из них, управлявший машиной 54-летний Александр Курылев, был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту.