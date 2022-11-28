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СК заявил о проверке крушения вертолета с двумя погибшими под Тверью

СК заявил о проверке крушения частного вертолета с двумя погибшими в Тверской области

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту крушения вертолета Robinson-66 в Тверской области, в котором погибли пилот и пассажир борта, сообщает Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«Следователями будет произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

СК уточняет, что при крушении погибли пилот 1968-го года рождения и пассажир 1975-го года рождения.

Частный вертолет упал неподалеку поселка Вязовец Кесовогорского района Тверской области вечером 27 ноября. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Телеграм-канал Mash писал, что вертолет разбился в поле примерно в 300 м от дороги при взлете. На борту были два брата, управлявший судном — 54-летний Александр Курылев — был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту.

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Теги
крушение Вертолет Тверская область Следственный комитет доследственная проверка
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