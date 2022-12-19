В Магаданской области вертолет врезался в строительный вагончик и сгорел
Вертолет Ми-8 при посадке на стройплощадке Нявленга в Магаданской области столкнулся со строительным вагончиком и опрокинулся набок, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Экипаж покинул воздушное судно. Вертолет полностью уничтожен огнем», — говорится в сообщении ведомства.
Вертолет, который эксплуатирует «Поляр-Авиа», вез продукты питания и запчасти к технике. Прокуратура инициировала проверку.
Региональный СК на транспорте уже завел уголовное дело по факту происшествия по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
Как уточняет СК, вертолет следовал по маршруту «Магадан-13 — поселок Тахтоямск», аварийная посадка вертолета произошла в поселке Тахтоямск. «В результате авиационного инцидента пострадал один из членов экипажа, воздушное судно получило повреждения», — говорится в сообщении следственного комитета.
16 декабря при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ (Бурятия) погибли три члена экипажа. Глава региона Алексей Цыденов указывал, что вертолет загорелся при посадке. Он уточнял, что летательный аппарат не был передан от авиазавода заказчику и не находился в эксплуатации. ТАСС со ссылкой на источник писал, что причиной крушения мог стать пожар в двигателе.