Участников массовой драки в логистическом центре Ozon в Екатеринбурге отстранили от работы

Участников драки в центре Ozon в Екатеринбурге отстранили от работы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На территории логистического центра Ozon в Екатеринбурге на прошлой неделе произошел конфликт между работниками, его участников отстранили от работы, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«На территории логистического центра Ozon в Екатеринбурге действительно произошел конфликт между работниками компаний-подрядчиков, однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его. <...> В конфликте разбираются правоохранительные органы», — рассказали в компании, уточнив, что конфликт произошел еще 6 декабря.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.

О массовой драке мигрантов на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге писал телеграм-канал Mash. По его данным, конфликт произошел из-за того, что работники мешали друг другу выйти после смены: спешили на автобусы, толкались и били коллег. Руководство говорит, что сотрудники постоянно выясняют отношения подобным образом, отмечает канал.

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7 декабря в Екатеринбурге произошла перестрелка из-за спора между владельцами киосков с фейерверками. В конфликте участвовали около десяти человек с обеих сторон. Один человек пострадал, его доставили в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия. Двоих предполагаемых участников перестрелки задержали.