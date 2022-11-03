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В центре Москвы произошла массовая драка

В центре Москвы на Дубининской улице произошла массовая драка
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Полиция устанавливает обстоятельства «конфликта между гражданами» в Даниловском районе Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в районе дома 57 на Дубининской улице. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, что в потасовке участвовали по меньшей мере десять человек. «Молниеносная драка мигрантов на Дубининской улице в Москве. Одна толпа выскочила на другую из трамвая, помахали кулаками, разбежались», — говорилось в подписи к видео.

Дубининская улица находится в Замоскворечье, неподалеку от Павелецкого вокзала.

В июле после массовой драки на Болотниковской улице на юго-западе Москвы полиция задержала более 30 человек. ТАСС со ссылкой на источник в МВД сообщал, что на Москворецком рынке произошел конфликт между продавцом и покупателем, это стало причиной массовой драки. Один пострадавший обратился в травмпункт.

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