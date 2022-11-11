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Суд арестовал фигурантов дела о хищениях при работах на башнях Кремля

Суд арестовал фигурантов дела о хищении 70 млн руб. при работах на башнях Кремля
В Москве арестован глава компании, занимавшейся реставрационными работами на башнях Кремля, его обвиняют в хищении части аванса, полученного от ФСО. До последнего момента он участвовал в восстановительных работах в Мариуполе
Иван Орынчук
Иван Орынчук (Фото: Правительство Российской Федерации)

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте главы ООО «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука и экс-сотрудницы компании Оксаны Орынчук. Им инкриминируют хищения при работах по контрактам с Федеральной службой охраны (ФСО) на ремонтно-реставрационные работы в Кремле, сообщает «Коммерсантъ».

В 2018 году компания подписала с ФСО контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ в Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башнях Московского Кремля. По данным следствия, после получения аванса руководство «Петербургского Ренессанса» похитило из него более 70 млн руб.

Иван Орынчук вину не признал. Он указывает на то, что контракты на сумму в 400 млн руб. уже в мае 2019 года были расторгнуты заказчиком. Следствие настаивает на том, что фигуранты дела знали о неустойчивом финансовом положении своей фирмы уже на момент заключения контрактов. По версии бизнесмена, он стал жертвой оговора со стороны человека, который сам хотел получить контракт.

Орынчук до этого момента был занят на восстановительных работах в Мариуполе. Следователь попросил приобщить к делу справку о том, что его арест не повлияет на ход восстановительных работ. Защита настаивала на противоположном: адвокат попросила для подзащитного подписку о невыезде, чтобы он мог продолжить работы в Мариуполе. Защита утверждает, что 1,5 млн руб. наличными, изъятые у Ивана Орынчука при задержании, он вез рабочим в Мариуполь, поскольку там не работают банки и банкоматы.

В мае ФСБ задержала руководителя проектов НТЦ «Система» — структуры ФСО — Станислава Глазова по делу о многомиллионных хищениях. По версии спецслужбы, речь в деле идет о многомиллионных хищениях с помощью привлечения к исполнению проектов фирм-однодневок и «мертвых душ».

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Кремль хищения арест Мариуполь
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