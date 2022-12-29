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Никита Михалков назвал гениальным умершего композитора Эдуарда Артемьева

Михалков — об Артемьеве: ушел великий, гениальный русский композитор и потрясающий человек

Никита Михалков назвал гениальным умершего композитора Эдуарда Артемьева
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Эдуард Артемьев был гением, так оценил в разговоре с РБК творчество умершего композитора кинорежиссер Никита Михалков.

«Просто хочу, чтобы все понимали, что ушел действительно великий, гениальный русский композитор и потрясающий человек, никогда ни про кого не сказавший ни одного дурного слова», — сказал Михалков.

Народный артист России Эдуард Артемьев умер 29 декабря на 86-м году жизни. Его сын Артемий накануне сообщил, что Артемьев переведен в реанимационное отделение из-за возникших проблем на фоне лечения от бактериальной пневмонии. Для фильмов Михалкова «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Цитадель» и «Солнечный удар» композитор написал музыку. 

Широкую известность получили его работы в лентах Андрея Тарковского «Солярис» (1972), «Зеркало» (1975) и «Сталкер» (1980), писал Артемьев и авангардную музыку, а также эстрадные песни

Режиссер Юрий Васильев сказал РБК, что уход композитора стал для него потрясением. «Эдуард был очень скромный, очень простой, всегда сомневающийся, при этом был настоящим гением. Для меня его уход — прямо потрясение, потому что буквально недавно мы с ним разговаривали. <...> Его гениальная музыка останется навсегда. Он действительно был гениальный человек», — сказал Васильев. Он отметил, что Артемьев согласился написать музыку для его фильма «Герой».

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Режиссер Александр Прошкин заявил РБК, что Артемьев был необычайно светлым и теплым человеком и выдающимся композитором. «Для меня он Моцарт. Человек, который легко, у вас на глазах, создает музыкальную тему, совершенно неожиданную, оригинальную. <...> Это человек с невероятной художественной интуицией. Я уже не говорю о том, что он был всеяден, ему было доступно все — все жанры, от эстрадной песни до реквиема», — пояснил Прошкин, отметив, что со смертью Артемьева ушла эпоха. Артемьев написал музыку для экранизации сериала «Доктор Живаго» по мотивам одноименного романа Бориса Пастернака.

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью композитора и назвала его вклад в культуру неоценимым, ее слова передали РБК в пресс-службе Министерства культуры.

«Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране. <...> Это невосполнимая утрата для профессионального сообщества, для всех тех, кто любил его творчество, для всей отечественной культуры», — заявила Любимова.

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новости Никита Михалков Эдуард Артемьев Юрий Васильев смерть
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