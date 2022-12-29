Умер Эдуард Артемьев

Артемьев написал музыку ко множеству советских и российских фильмов, в том числе к картинам Тарковского «Солярис» и «Сталкер», а также к фильмам «Утомленные солнцем», «Цитадель» и др. Он умер на фоне осложнений из-за пневмонии

Эдуард Артемьев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Советский и российский композитор, народный артист России Эдуард Артемьев умер на 86-м году жизни, сообщил ТАСС его сын Артемий Артемьев.

«Да, умер», — ответил он на запрос агентства.

Накануне Артемий сообщил, что его отец переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В 1955 году окончил Московское хоровое училище (ныне Академия хорового искусства им. В.С. Попова), в 1960 году — теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу Юрия Шапорина и Николая Сидельникова.

Артемьев известен в первую очередь как создатель авангардистских композиций «Мозаика» (1967), «Двенадцать взглядов на мир» (1969), «Ода доброму вестнику» (1980), «Три взгляда на революцию» (1989), симфоний «Семь врат в мир Сатори» (1974) и «Пилигримы» (1982).

С 1960-х годов он начал писать музыку к фильмам. Первой картиной Артемьева стал фильм «Мечте навстречу» (1963). Затем композитор написал музыку к художественным фильмам «Арена» (1967), «Доктор Вера» (1968), «Урок литературы» (1968), «Встреча у старой мечети» (1969) и «Каждый вечер в одиннадцать» (1969).

Кроме этого, Артемьев написал музыку к картинам Андрея Тарковского «Солярис» (1972), «Зеркало» (1975) и «Сталкер» (1980), а также к картинам Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Раба любви» (1975), «Утомленные солнцем» (1994), «Цитадель» (2011), «Солнечный удар» (2014) и др. Среди других его работ: сериал «Доктор Живаго» (2005), кинофильмы «Водитель для Веры» (2004), «Никто кроме нас» (2008), «Дом» (2011), «Искупление» (2011), «Тихая застава» (2011), «Легенда № 17» (2012), «Герой» (2016) и др.

Помимо этого Артемьев является автором музыки более чем для 30 театральных постановок. Среди театральных работ композитора — музыка к спектаклям «Идиот» (1986) и «Статья» (1986), поставленным в Театре Советской (ныне Российской) армии; «Кресло» (1987) и «Механическое пианино» (1994) Театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова); «Преступление и наказание» (1999) Санкт-Петербургского театра современной оперы, «Мария Стюарт» (2006) Малого театра. Его музыка также была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году, XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Артемьев удостоен званий «Народный артист России» (1999) и «Герой труда России» (2022), награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013) и Александра Невского (2018). Многочисленный лауреат Государственной премии РСФСР и России в области литературы и искусства, а также кинематографических премий «Ника», театральной премии «Золотая маска» и Премии имени Дмитрия Шостаковича.