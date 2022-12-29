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Любимова назвала смерть Артемьева невосполнимой утратой для культуры

Любимова: смерть Эдуарда Артемьева стала невосполнимой утратой для российской культуры
Эдуард Артемьев
Эдуард Артемьев (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью композитора Эдуарда Артемьева и назвала его вклад в культуру неоценимым, ее слова передали РБК в пресс-службе Министерства культуры.

«Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране. <...> Это невосполнимая утрата для профессионального сообщества, для всех тех, кто любил его творчество, для всей отечественной культуры», — заявила Любимова.

Композитор Эдуард Артемьев умер 29 декабря на 86-м году жизни. Накануне его сын Артемий сообщил, что Артемьев переведен в реанимационное отделение из-за возникших проблем на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Артемьев известен как создатель авангардистских композиций «Мозаика» (1967), «Двенадцать взглядов на мир» (1969), «Ода доброму вестнику» (1980), «Три взгляда на революцию» (1989), симфоний «Семь врат в мир Сатори» (1974) и «Пилигримы» (1982). 

Артемьев сочинил музыку ко множеству советских и российских фильмов, в том числе к картинам Андрея Тарковского «Солярис» (1972), «Зеркало» (1975) и «Сталкер» (1980), а также к фильмам Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Утомленные солнцем» (1994), «Солнечный удар» (2014) и др.

Композитор был удостоен званий «Народный артист России» и «Герой труда», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013) и Александра Невского (2018).

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Ольга Любимова Минкульт Эдуард Артемьев смерть композитор
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