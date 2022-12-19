Губернатор сообщил о девяти прилетах при обстреле села в Курской области

В Глушковском районе Курской области из минометов обстреляли село Елизаветовка, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Предварительно насчитали девять прилетов. Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома», — написал он.

Елизаветовка находится примерно в 1,5 км от границы с Украиной. Село не в первый раз попадает под обстрел — атаки на него уже были, например, в августе и сентябре.

19 декабря под обстрелом оказалась и территория соседней Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, после ударов в Шебекинском городском округе без электричества остались 14 тыс. жителей, в хуторе Панков несколько домов получили повреждения. Днем ранее в результате обстрела в разных частях области, в том числе Белгорода, пострадали 12 человек, один погиб.