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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по автобусам из окна жилого дома

В Подмосковье мужчина открыл по автобусам стрельбу из страйкбольного пистолета
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

В поселке Дрожжино (Ленинский городской округ Московской области) местный житель открыл стрельбу из страйкбольного пистолета из окна жилого дома, сообщила РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

О стрельбе в воздух из окна дома на улице Южной полицейским сообщил местный житель. Прибывшие на место правоохранители задержали 25-летнего мужчину, у него изъяли страйкбольный пистолет.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Повреждены стекла в трех автобусах, уточнили в МВД.

Видео стрельбы опубликовал в Telegram телеканал «Москва 24». Очевидец на записи говорит, что мужчина стрелял из «воздушки» (пневматического оружия) по автобусам из окна дома на шестом этаже. В ролике видны разбитые стекла.

23 декабря неизвестные открыли стрельбу по машине руководителя фракции «Справедливая Россия» в Архангельской городской думе Петра Ватутина, рассказал депутат. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в стекло его машины четыре раза выстрелил неизвестный, предположительно, из травматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц либо с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

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