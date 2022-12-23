В Архангельске неизвестные обстреляли машину депутата гордумы
Неизвестные открыли стрельбу по машине руководителя фракции «Справедливая Россия» в Архангельской городской думе Петра Ватутина. Информацию об этом подтвердил РБК сам депутат.
В пресс-службе регионального управления МВД РБК уточнили, что 22 декабря в полицию Архангельска обратился мужчина
1979 года рождения, «который сообщил, что на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Серафимовича в стекло его автомашины неизвестный злоумышленник произвел четыре выстрела, предположительно из травматического пистолета».
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц либо с применением оружия, максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет).
Ватутину 43 года. Он является руководителем фракции «Справедливая Россия» в Архангельской городской думе 27-го созыва, а также заместителем председателя депутатской комиссии по вопросам строительства и землепользования.