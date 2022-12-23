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В Архангельске неизвестные обстреляли машину депутата гордумы

Неизвестные обстреляли машину главы «Справедливой России» в Архангельской гордуме Ватутина
Пётр Ватутин
Пётр Ватутин (Фото: vatutin.petr / VK)

Неизвестные открыли стрельбу по машине руководителя фракции «Справедливая Россия» в Архангельской городской думе Петра Ватутина. Информацию об этом подтвердил РБК сам депутат.

В пресс-службе регионального управления МВД РБК уточнили, что 22 декабря в полицию Архангельска обратился мужчина
1979 года рождения, «который сообщил, что на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Серафимовича в стекло его автомашины неизвестный злоумышленник произвел четыре выстрела, предположительно из травматического пистолета».

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц либо с применением оружия, максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет).

Ватутину 43 года. Он является руководителем фракции «Справедливая Россия» в Архангельской городской думе 27-го созыва, а также заместителем председателя депутатской комиссии по вопросам строительства и землепользования.

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Справедливая Россия депутат Архангельск стрельба новости
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