Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов на заводе «СКТБ Технолог» в Петербурге

На заводе в Петербурге при взрыве пострадали два человека

Фото: Денис Бочаров / Global Look Press

На заводе химических технологий «СКТБ «Технолог» в Санкт-Петербурге произошел взрыв после разгерметизации газовых баллонов, сообщают «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники.

По данным «Фонтанки», взрыв произошел в Усть-Славянке в Невском районе Петербурга. Сам завод расположен на Советском проспекте. Вызов по данному адресу поступил около 9:00, в цеху на производстве химических органических веществ произошла разгерметизация баллонов с газом.

В итоге два человека получили травмы от воздействия волны от взрыва, как указал собеседник 78.ru, их госпитализировали.

Завод «СКТБ «Технолог» занимается исследованиями и разработкой в области химических технологий синтеза и технологий композиционных материалов. Одним из основных направлений работ является разработка и производство сложных синтетических лекарственных субстанций.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Невского района, ФГУП «СКТБ «Технолог», а также направил запрос в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. В региональном МЧС отказались от комментариев.

10 декабря в гаражном кооперативе в Кировском районе Новосибирска произошла разгерметизация газового баллона. По данным СК, обрушились несколько гаражей, при проведении разбора завалов было обнаружено тело мужчины. В МЧС уточнили, что всего были повреждены десять гаражей: из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).