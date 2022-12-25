Иран предложил помочь афганским женщинам c образованием

Тегеран готов помочь афганским женщинам продолжить обучение на разных уровнях образования. Ранее власти Афганистана приостановили обучение студенток, заявив, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама

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Иран готов оказать помощь женщинам Афганистана в получении образования после решения временного афганского правительства, сформированного движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом заявила вице-президент Ирана по вопросам семьи и женщин Энсийе Хазали в Twitter.

«Иран готов помочь женщинам Афганистана продолжить обучение на различных уровнях образования», — сказала она.

Ранее Министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.

В интервью RTA он назвал четыре причины, по которым было принято соответствующее решение:

студентки не соблюдали закон о хиджабе в полном объеме;

женщины, живущие в общежитиях, были предоставлены сами себе и не сопровождались родственниками мужского пола;

сохранялось совместное обучение студентов мужского и женского пола;

некоторые факультеты для женщин не соответствовали исламским законам.

Помимо западных стран это решение осудили и исламские страны, включая Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Турцию. Талибов призвали отменить это решение.

В марте девочки старше шестого класса перестали посещать школы в Афганистане. Талибы заверяли, что дети вернутся в образовательные учреждения, когда там будет создана соответствующая исламу среда.

Власти Афганистана также запретили всем неправительственным организациям допускать на работу женщин. Им не разрешается выходить на работу до дальнейшего уведомления. Запрет объясняется тем, что некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода.

Ранее в стране запретили женщинам приходить в парки развлечений с аттракционами. До этого в парках были введены раздельные дни для посещения мужчинами и женщинами.

Афганским телеканалам запретили показывать сериалы с участием актрис, а журналисткам предписали появляться в кадре только с покрытой платком головой. Афганским женщинам теперь нельзя отправляться в поездки дальше чем на 45 миль (72 км) без сопровождения родственника-мужчины.

Министерство внутренних дел Афганистана также объявило о формировании специального женского подразделения полиции из 100 человек, которое будет работать в департаменте безопасности и общественного порядка и контролировать демонстрации и акции протеста.