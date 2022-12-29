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В Камбодже более десяти человек погибли при пожаре в элитном казино

В городе Пойпет в Камбодже загорелось элитное казино Grand Diamond City, в результате свыше десяти человек погибли, сообщает The Phnom Penh Post со ссылкой на данные местных властей.

В Камбодже более десяти человек погибли при пожаре в элитном казино
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По состоянию на 9:10 по местному времени (5:10 мск) было известно более чем о 30 пострадавших. Власти отметили, что огонь еще не был потушен, а внутри здания могли находиться около 400 человек — как граждане Камбоджи, так и Таиланда, на границе с которым расположен Пойпет. Reuters около 7:30 мск сообщил, что пожарные взяли огонь под контроль.

По данным газеты Kohsantepheap Daily, начавшийся ночью пожар длился более пяти часов, среди погибших были минимум двое иностранцев. Reuters со ссылкой на губернатора приграничной тайской провинции Са Кео Паринью Фотисата сообщил, что 32 тайца попали в больницы после пожара, погиб по меньшей мере один человек.

В августе во время пожара в ночном клубе Mountain B на востоке Таиланда погибли 13 человек, 35 пострадали, сообщало агентство Reuters со ссылкой на полицию. Все погибшие были тайцами.

Местный телеканал Thairath указывал, что огонь быстро распространился по зданию, из-за того что крыша была сделана из легковоспламеняющихся материалов. Там была только одна дверь без дополнительных пожарных выходов, из-за чего люди не могли выбраться из ночного клуба. Возгорание тушили более двух часов, сообщал портал MGR online.

Теги
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